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Общество

Железный аргумент устарел? Брянские проспекты примеряют новый облик

2026, 09 сентября 15:09
Железный аргумент устарел? Брянские проспекты примеряют новый облик
Источник фото

В Брянске спор о разделительном ограждении на проспекте Станке Димитрова перерос в дискуссию о безопасности на городских магистралях – пишет сайт АиФ-Брянск. Горожане заговорили о видимости на перекрёстках — и выяснилось, что эта проблема давно беспокоит многих.

Ограждения демонтировали в середине августа в ходе капитального ремонта. Конструкции проржавели и погнулись за годы эксплуатации. Когда забор убрали, часть жителей попросила его не возвращать — проспект стал выглядеть просторнее, газон на разделительной полосе открылся взгляду. Водители обратили внимание на другой момент — металлические ограждения на разделительных полосах перекрывают обзор на перекрёстках, так на Московском проспекте слепые зоны из-за конструкций давно стали привычной проблемой.

В качестве альтернативы горожане предложили живую изгородь — кустарники создают физический барьер, при этом (по мнению многих) не закрывая видимость. Мэрия вынесла судьбу забора на голосование: 80% участников опроса выступили против возврата металлических конструкций. Ремонт проспекта завершится в конце октября.

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