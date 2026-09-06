Модельную библиотеку открыли в Советском районе Брянска

2026, 06 сентября 14:43

Модельную библиотеку открыли в Советском районе Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В минувшую пятницу в Советском районе Брянска открыли обновлённую библиотеки №14. Она расположена на улице Авиационной.

В 2025 году учреждение победило в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек по национальному проекту «Семья» с концепцией «Библиотека — креатив-мастер». На модернизацию выделили восемь миллионов рублей. На эти деньги для библиотеки закупили персональные компьютеры, планшеты, звуковую и видеоаппаратуру, а также почти тысячу новых книг. Читатели смогут бесплатно заниматься творчеством, учиться графическому дизайну, снимать и монтировать фильмы, видеоклипы.

«Сегодня мы не просто открываем обновлённое пространство для получения знаний. Мы создаём центр притяжения для творческих граждан города Брянска. Здесь воедино сплетаются традиционное чтение и получение информации из интернета. В библиотеке создано комфортное пространство для чтения, встреч единомышленников и раскрытия талантов. Библиотека готова предоставить возможность для молодёжи в полной мере реализовать свой созидательный потенциал и внести вклад в развитие Брянска», — отметил заместитель главы городской администрации Александр Гаврилов.