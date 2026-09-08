Четыре человека утонули в водоёмах в Брянске за лето

2026, 08 сентября 12:34

Четыре человека утонули в водоёмах в Брянске минувшим летом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове подвели итоги купального сезона. В областном центре было оборудовано семь мест для купания. На них работали посты безопасности. Матросы-спасатели за лето вытащили из воды семь человек. Им оказали доврачебную помощь и передали медикам.

За три летних месяца в Брянске в водоёмах утонули четыре человека. 9 июня на озере Орлик-1 утонул 19-летний житель Бежицы. 1 июля на озере Орлик-3 погибла 11-летняя девочка. 4 августа в реке Десне утонул 26-летний житель Советского района. Вечером 16 августа из воды в озере Орлик-1 водолазы достали тело 25-летнего студента из Камеруна.

«Люди, которые погибли, купались в несанкционированных местах. О правилах поведения на воде горожанам весь сезон напоминали в средствах массовой информации, размещали листовки, устанавливали на водоёмах специальные знаки. Уделялось внимание и необорудованным местам купания отдыхающих. В жару и по выходным их объезжали на спецавтомобиле спасатели и полицейские», — рассказал начальник управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей Скляр.