Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Четыре человека утонули в водоёмах в Брянске за лето

2026, 08 сентября 12:34
Четыре человека утонули в водоёмах в Брянске за лето
Источник фото

Четыре человека утонули в водоёмах в Брянске минувшим летом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове подвели итоги купального сезона. В областном центре было оборудовано семь мест для купания. На них работали посты безопасности. Матросы-спасатели за лето вытащили из воды семь человек. Им оказали доврачебную помощь и передали медикам.

За три летних месяца в Брянске в водоёмах утонули четыре человека. 9 июня на озере Орлик-1 утонул 19-летний житель Бежицы. 1 июля на озере Орлик-3 погибла 11-летняя девочка. 4 августа в реке Десне утонул 26-летний житель Советского района. Вечером 16 августа из воды в озере Орлик-1 водолазы достали тело 25-летнего студента из Камеруна.

«Люди, которые погибли, купались в несанкционированных местах. О правилах поведения на воде горожанам весь сезон напоминали в средствах массовой информации, размещали листовки, устанавливали на водоёмах специальные знаки. Уделялось внимание и необорудованным местам купания отдыхающих. В жару и по выходным их объезжали на спецавтомобиле спасатели и полицейские», — рассказал начальник управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей Скляр.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Дорожники отремонтировали свыше 25 квадратных метров асфальта на улицах Брянска накануне
08 сентября 17:29
Дорожники отремонтировали свыше 25 квадратных метров асфальта на улицах Брянска накануне
Более 21 тысячи школьников получают бесплатное питание в Брянске
08 сентября 14:33
Более 21 тысячи школьников получают бесплатное питание в Брянске
24 гаража уберут на подъезде к мемориальному комплексу «Дулаг-142» в Брянске
08 сентября 13:40
24 гаража уберут на подъезде к мемориальному комплексу «Дулаг-142» в Брянске

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16406) брянск (7210) ДТП (2863) ГИБДД (2430) прокуратура (2181) уголовное дело (2129) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1724) мчс (1579) коронавирус (1272) дороги (1140)