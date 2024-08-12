Три брянских тренера получили квартиры от новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске прошло праздничное мероприятие в честь Дня физкультурника. Почётными гостями стали полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и советник председателя Правительства Российской Думы Олег Матыцин.

Во время торжественной встречи ключи от новых квартир из рук десятикратного чемпиона мира по самбо Артема Осипенко получили тренер-преподаватель по футболу Дубровской спортшколы Дмитрий Хапуженков, тренеры-преподаватели по волейболу Дворца единоборств имени Артема Осипенко Алёна Молева и Дмитрий Герцев. Также новые автобусы для спортшкол получили представители Трубчевского, Стародубского, Новозыбковского, Климовского, Почепского муниципалитетов и городского округа Клинцы.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил государственные награды за вклад в развитие физической культуры и спорта. Директор Брянского государственного училища олимпийского резерва Алексей Солонкин получил Благодарственную грамоту Президента России, тренер по дзюдо школы «Русь» Людмила Стратейчук – Почётную грамоту Министерства спорта России, тренер по дзюдо школы «Русь» Игорь Михалин и директор Спортивной школы по шахматам и шашкам Брянской области Валерий Терещенко – Благодарность Министерства спорта России.