Туманно и скользко будет в субботу в Брянской области

Мокрый снег ожидают в регионе.

В МЧС Брянской области рассказали о сложных погодных условиях. В субботу будет облачно с прояснениями, местами мокрый снег. Ночью и утром регион накроет туман. На дорогах — гололедица.

Температура ночью — от -4ºC до +1ºC.Днём воздух прогреется до +3ºC. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с.