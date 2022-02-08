Турецкого дальнобойщика спасли из снежного плена в Белых Берегах

Гружёная фура въехала в тупик.

В Белых Берегах турецкого дальнобойщика спасли из снежного плена. Об этом сообщили в местной группе в соцсетях. Водитель по пути на таможню выбрал неправильный поворот и заехал в тупик. Там машина застряла в снегу.

На помощь ему пришли два представителя общественной организации «Белые Берега» Александр Сметанников и Александр Белохона. Через час с помощью «буханки», троса и подручных средств они вытащили гружёную фуру. Дальнобойщик смог продолжить свой путь.

Подписчики обратились к руководству таможни: «Неужели нельзя установить нормальный знак, куда двигаться большегрузам? Это уже в этом году 4 раз что я только вижу — заезжает фуры в этот тупик для них».