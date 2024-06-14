В Белых Берегах приостановят подачу газа на два дня из-за ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

В Белых Берегах Фокинского района Брянска приостановят подачу газа. На газопроводе высокого давления по улице Коминтерна специалисты запланировали ремонт. Работы пройдут с 9 часов 25 июня до 18 часов 26 июня. В этот период в жилых домах и предприятиях отключат газ. Ремонт необходим для повышения надежности и стабильности системы газоснабжения.