У 80% заболевших коронавирусом брянцев выявили омикрон-штамм

COVID-19 находят и у пациентов с инсультами и инфарктами.

Большинство выявленных случаев заболеваемости коронавирусом в Брянской области — это омикрон-штамм. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«На сегодняшний день действительно наблюдается рост числа госпитализированных. Объясняется это не увеличением количества тяжёлых больных, а тем, что помимо коронавирусной инфекции есть инсульты, инфаркты, операции неотложные. Когда люди обращаются за неотложной помощью и у них выявляют ковид, мы вынуждены определять их в госпитали, где организовано оказание помощи этой категории больных», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в больницах занято около 1400 из 1700 коек. Ещё есть более чем 20% запас. Региональная система здравоохранения справляется.