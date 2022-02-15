У 80% заболевших коронавирусом брянцев выявили омикрон-штамм

COVID-19 находят и у пациентов с инсультами и инфарктами.
Большинство выявленных случаев заболеваемости коронавирусом в Брянской области — это омикрон-штамм. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«На сегодняшний день действительно наблюдается рост числа госпитализированных. Объясняется это не увеличением количества тяжёлых больных, а тем, что помимо коронавирусной инфекции есть инсульты, инфаркты, операции неотложные. Когда люди обращаются за неотложной помощью и у них выявляют ковид, мы вынуждены определять их в госпитали, где организовано оказание помощи этой категории больных», — отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что в больницах занято около 1400 из 1700 коек. Ещё есть более чем 20% запас. Региональная система здравоохранения справляется.
16.02.2022 13:57
Поставить диагноз
Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
16.02.2022 13:55
Больничный на «дистанте»
Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор
16.02.2022 13:53
Когда придёт врач?
Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию