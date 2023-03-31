Полёты беспилотников запретил брянский губернатор

Полёты беспилотников своим указом запретил брянский губернатор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

30 марта губернатор Брянской области подписал указ, запрещающий запуск на территории региона беспилотных воздушных судов. Документ действует с полуночи 31 марта 2023 года и на период среднего уровня реагирования. Исключение сделали для беспилотников органов государственной власти.

Запрет на полеты БПЛА в Брянской области действовал и ранее из-за установленного высокого уровня террористической опасности. Принятие указа это продолжение работы по совершенствованию законодательства в сфере безопасности, уточнили в пресс-службе регионального правительства.