У брянского губернатора — день рождения

Александру Богомазу исполнился 61 год.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня отмечает день рождения. Главе региона исполнился 61 год.
Александр Богомаз родился в деревне Гриденки Стародубского района. Он окончил Брянский технологический институт по специальности «Инженер-механик».
Александр Богомаз был первым заместителем главы администрации Стародубского района, депутатом представительных органов местного самоуправления, депутатом Меленского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1, главой Меленского сельского поселения — председателем Меленского сельского Совета народных депутатов, депутатом Стародубского районного Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 18. В марте 2009 года он был избран депутатом Брянской областной Думы по Стародубскому одномандатному избирательному округу № 28.
С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года Александр Богомаз занял пост депутата Государственной думы шестого созыва, где входил в комитет по науке и наукоёмким технологиям и комитет по аграрным вопросам.
9 сентября 2014 года президент Владимир Путин назначил Александра Богомаза временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. В 2015 году на выборах губернатора Брянской области он получил 79,96% голосов избирателей.
А в 2020 году на выборах Александр Богомаз получил 71,7% голосов избирателей.
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