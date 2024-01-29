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У пристройки к школе №13 в Брянске заложен фундамент

2024, 29 января 08:00 Лента новостей
У пристройки к школе №13 в Брянске заложен фундамент
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Подрядчик делает фундамент у пристройки к школе №13 в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В школе №13 имени Героя Советского Союза И.Б. Катунина в областном центре в этом году пройдёт ремонт. Там заменят коммуникации и модернизируют все помещения.

Также в учебном заведении решат проблему переполненности. В настоящее время около 600 посещают школу. Часть из них вынуждена учиться во вторую смену.

Подрядчик «Стройлайн» уже начал возводить пристройку к школе. Рабочие делают фундамент: занимаются укладкой блоков ФБС и выемкой грунта. Закончить стройку подрядчик планирует в этом году. С открытием пристройки вся 13-я школа будет учиться в первую смену.

 

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