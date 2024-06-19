Участники «Движения Первых» посетили Брянскую областную Думу

Участники «Движения Первых» пообщались с депутатами Брянской областной Думы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Участники и наставники брянского отделения «Движения Первых» пришли с экскурсией в Брянскую областную Думу. Ребята познакомились с историей регионального парламента, а также посетили патриотическую выставку «Непокоренный Донбасс».

О становлении законотворчества на Брянщине и реализации региональных программ школьникам рассказал зампредседателя Брянской областной Думы Виталий Беляй. А зампредседателя комитета регионального парламента по молодежной политике, физической культуре и спорту Вячеслав Губанов провёл для гостей урок мужества.

Отделения «Движения Первых» открыты в каждом муниципальном образовании Брянской области. Их участниками являются 15 тысяч человек.