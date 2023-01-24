Уникальный аппарат купили для брянской клиники

Уникальный цифровой аппарат за 4,5 млн купили для брянской больницы. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Для Брянского областного кожно-венерологического диспансера за счёт областного бюджета купили новый уникальный цифровой аппарат — видеодерматоскоп. Техника обошлась в 4,5 млн рублей

«Он позволяет с высочайшей точностью, буквально на клеточном уровне, диагностировать, являются ли новообразования на коже злокачественными, оценить потенциальный риск и благодаря ранней диагностике вовремя начать лечение. Важно, что в отличие от рентгенографии исследование не несет никакой дополнительной нагрузки для человека», — уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что такое оборудование есть только в некоторых регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

«Жители Брянской области теперь могут пройти исследование по показаниям врача бесплатно, в рамках ОМС», – заключил Александр Богомаз.