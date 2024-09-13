Утечку газа устранили в Брянске

Утечку газа устранили в газопроводе на улице 2-я Мичурина в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне в 20 многоэтажках по улице Есенина в Володарском районе Брянска пропал газ. Причиной происшествия стало повреждение газопровода между домами №25 и 27 на улице 2-я Мичурина.

Сварочная бригада компании «Газпром газораспределение Брянск» оперативно приступила к работам. К вечеру утечку газа устранили. После опрессовки системы газ вернули в дома.