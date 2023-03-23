В Белой Берёзке при обстреле пострадал человек
Человек пострадал при обстреле посёлка Белая Березка в Трубчевском районе. О происшествии сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Сегодня ВСУ обстреляли пгт. Белая Березка Трубчевского района. Снаряд упал недалеко от административного здания. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», – уточнил глава региона.
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