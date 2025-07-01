В больнице умер раненый при атаке беспилотника брянец. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

1 июля в больнице умер 43-летний житель Брянска, раненный при атаке беспилотников ВСУ 27 июня. Врачи боролись за жизнь пострадавшего четыре дня, но травмы оказались слишком серьёзные.

«Искренние соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.