В Брянске начали отсчет дней до Дня города

Календарь, который показывает, сколько осталось до Дня города, который брянцы будут отмечать 17 сентября, появился на площади Ленина в центре Брянска.

Сегодня он показывает, что до праздника остается 12 дней.

Календарь стал одной из первой инсталляций в честь предстоящего торжества.

17 сентября брянцы отпразднуют 79-летия освобождения городом от немецко–фашистских захватчиков и 1037 его основания.