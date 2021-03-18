В Брянске обманутым дольщикам «Комфорта» выплатят компенсации

Выплаты получит 221 участник долевого строительства.
Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков пообещал восстановить права обманутых брянских дольщиков.
Как сообщает региональное правительство со ссылкой на заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, компенсации получат дольщики, вложившие деньги в строительство жилого дома по проспекту Станке Димитрова. Недобросовестным застройщиком оказалось ООО «СКФ «Комфорт».
Дом включили в перечень объектов, рассматриваемых фондом, и каждый участник долевого строительства сегодня находится под защитой государства.
221 участник долевого строительства получит компенсацию по рыночной стоимости. Брянцы смогут вложить эти деньги в покупку квартиры у добросовестного застройщика.
Ближайшие выплаты назначены на конец марта.
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