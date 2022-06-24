В Суземке собирают деньги для пострадавшей при обстреле с Украины семьи (ФОТО)

Семья Марченковых осталась без крова.

В Суземском районе собирают деньги на восстановление дома семьи Марченковых, разрушенного в результате обстрела с территории Украины. Просьба о помощи опубликована в местных группах.

«Просим помочь семье Марченковых в их беде, которая произошла 20 июня рано утром. В результате обстрела снаряд попал в их дом по адресу: улица Красноармейская, дом 2, и лишил семью крова. Хозяйка дома Ольга и ее сын Максим находились в это время в помещении и чудом остались живы. Теперь для восстановления жилья нужны финансовые и материальные средства», – говорится в сообщении.

Напомним, Суземка подверглась обстрелу утром 20 июня. Поврежден один частный жилой дом и остекление оконных рам двух трехэтажных многоквартирных жилых домов. Легкое осколочное ранение мягких тканей получил сотрудник РЭС. По факту обстрела в СК России возбудили уголовное дело.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что на компенсации владельцам машин и собственникам домов, которые при обстрелах получили повреждения, уже потрачено порядка 46 миллионов рублей.