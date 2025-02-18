В Брянске открыли новую школу

В Брянске на улице Флотской открыли новую школу на 1225 мест. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В микрорайоне по Флотской в Брянске состоялось историческое событие. Там торжественно открыли новую школу на 1225 мест. Это филиал лицея №2 имени Михаила Ломоносова.

На открытии школы присутствовали губернатор региона Александр Богомаз, Герои Российской Федерации Александр Постоялко, Андрей Фроленков, кавалер трёх орденов Мужества Евгений Вылцан.

«От всей души желаю ребятам стать достойными представителями нашей великой страны и великого народа, а все условия для этого мы вам создаем!» — подчеркнул Александр Богомаз.

В микрорайоне по Флотской есть два детских сада на 280 мест каждый и школа.