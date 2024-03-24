В Брянске почтили память погибших в Красногорске
На Кургане Бессмертия в Брянске жители почтили память жертв стрельбы в Красногорске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Советском районе Брянска на Кургане Бессмертия образовался стихийный мемориал в память погибших в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. С цветами к памятнику приходят люди.
Напомним, 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооружённые люди. Они расстреляли посетителей. Также в здании произошёл пожар.
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