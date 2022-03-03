В Брянский театр драмы пригласили зрителей без QR-кода

Но маска посетителям нужна обязательно.

Зрители могут посещать Брянский театр драмы без предъявления QR-кода о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в учреждении культуры.

Ограничения сняли благодаря коллективному иммунитету и снижающемуся уровню заболеваемости. При этом посетителей просят обязательно надевать медицинские маски и соблюдать дистанцию.