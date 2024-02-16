Ушёл из жизни актёр брянского театра драмы Иосиф Камышев

На 75-м году ушёл из жизни актёр Брянского областного театра драмы Иосиф Камышев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянске ушёл из жизни заслуженный артист России, актер Брянского областного театра драмы имени Толстого Иосиф Петрович Камышев. Ему было 74 года.

Иосиф Петрович с 1984 года работал в брянском театре. На его счету десятки ярких и самобытных театральных образов.

Также Иосиф Камышев возглавлял Брянское отделение Союза театральных деятелей России, был лауреатом конкурсов и фестивалей, а также лучшим Дедом Морозом и преданным болельщиком футбольного клуба «Динамо-Брянск».