В Брянской области похолодает до минус 14 градусов

На дорогах — гололедица.

11 марта в Брянской области будет облачно с прояснениями и без осадков. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Ветер будет северо-восточный 8–13 м/с. Температура ночью опустится до минус 14ºC. А днём потеплеет лишь до 0ºC.

На дорогах местами — гололедица.