В Брянской области выбирают лучшие спектакли

На сайтах театров открылось зрительское голосование.

Ко Дню театра в Брянской области выберут лучшие спектакли.

В этом году в конкурсе «Успех-2022» участвуют Брянский театр драмы имени А. К. Толстого, Брянский областной театр юного зрителя и Брянский областной театр кукол.

Голосование продлится до 26 марта на сайтах театров. Ссылки также доступны в официальных группах учреждений в соцсетях.

Награждение победителей в номинации «Приз зрительских симпатий» пройдёт 27 марта в 18 часов в Брянском театр драмы имени А. К. Толстого.