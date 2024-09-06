Брянский спикер Валентин Суббот проголосовал на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Первый день голосования стартовал в Брянской области. В регионе работают 1044 избирательных участков. В результате будет распределено 2614 депутатских мандатов

В селе Меленск Стародубского муниципального округа на участок пришёл председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

«В эти дни решается будущее нашего края — родной Брянщины. Обязательно посетите свои избирательные участки и отдайте голос за кандидата, которому доверяете дальнейшее развитие своего города, посёлка, села. Не оставайтесь в стороне. Ваш голос очень важен» , – подчеркнул Александр Богомаз.