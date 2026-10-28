Президент России присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Брянщины

2026, 28 октября 13:49

Президент России присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Брянщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о вручении государственных наград. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» было присвоено жительнице Бярнской области Светлане Бараниченко.

Кроме того, глава страны оценил вклад в укрепление и совершенствование правосудия и многолетнюю добросовестную работу в судебной системе Российской Федерации председателя Бежицкого районного суда города Брянска Александра Марина. Он награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.