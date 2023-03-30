В Десне в границах Брянска уровень воды вырос на 94 сантиметре

В границах Брянска в реке Десна уровень воды за сутки поднялся на 94 сантиметра. Об этом сообщили в городской администрации.

Уровень воды в реке Десна в границах областного центра составил 479 см. Прирост за сутки составил 94 сантиметром. На реке Болва уровень воды за сутки вырос на 87 сантиметров и составил 687 сантиметров.