В Мглине в ДТП пострадали три человека

Водитель с травмой головы и переломом в больнице.

Авария произошла днём на улице Микрорайон Дружбы в Мглине.

В Госавтоинспекции рассказали, что 46-летний водитель Peugeot не справился с управлением. Машина выехала на обочину и врезалась в дерево.

У водителя врачи диагностировали травму головы и перелом ноги. Его отправили в больницу. 44-летнего и 43-летнего пассажиров автомобиля с ушибами отпустили домой с назначением лечения.