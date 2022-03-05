В Навле иномарка сбила пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Авария произошла рано утром на улице Советской в посёлке Навля. По информации ГИБДД, 55-летний водитель Daewoo Nexia сбил 56-летнего пешехода. Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и внезапно вышел на проезжую часть.

Пешехода с сотрясением головного мозга, ссадинами головы и ушибом голени отправили в больницу. За нарушение правил дорожного движения на него составили административный протокол.