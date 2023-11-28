В новом хирургическом корпусе детской больницы Брянска идёт отделка помещений

В новом хирургическом корпусе детской больницы Брянска подрядчик устанавливает двери и занимается отделкой помещений. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В новом хирургическом корпусе детской областной больницы завершается отделка фасада и помещений, а также благоустройство территории. Позже специалисты приступят к установке современного медицинского оборудования. А на следующей неделе в медучреждение поступит мебель для палат.

«В больнице за год около 15 тысяч детей проходят стационарное лечение, около половины — именно в хирургических отделениях. В новом корпусе их будет пять, среди которых офтальмологическое, травматологическое, лор-отделение, каждое — оснащено медицинским оборудованием по самому современному стандарту, расширятся возможности реанимации и операционных», – уточнил Александр Богомаз.

Новый хирургический корпус строят по нацпроекту «Здравоохранение». Лечиться в медучреждении смогут дети со всего региона.