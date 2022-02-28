В первый день весны на Брянщине будет тепло и без осадков

На дорогах — гололедица.

В Брянской области 1 марта будет облачно с прояснениями и без осадков. Об этом сообщили на сайте регионального МЧС.

Ветер северо-восточный 6–11 метров в секунду. Температура ночью от -6ºC до -1ºC. А днём воздух прогреется до трёх градусов тепла. Ночью на дорогах местами гололедица.