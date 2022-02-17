В Почепе инспекторы нашли нарушения на железнодорожном переезде

А за плохую уборку дорог протоколы составили на трёх должностных лиц.

Сотрудники ГИБДД обследовали железнодорожный переезд в Почепе и нашли нарушения требований к эксплуатационному состоянию. Это ставит под угрозу безопасность автомобилистов. На ответственное за содержание переезда лицо составили административный протокол.

Кроме того, полицейские нашли и плохо убранные от снега автомобильные дороги. К административной ответственности привлекли трёх должностных лица. На устранение недостатков зимнего содержания дорог стражи порядка выдали 13 предписаний.