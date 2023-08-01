В селе Чуровичи дома и машины получили повреждения при обстреле

В селе Чуровичи два дома, две машины и здание соцучреждения получили повреждения при обстреле. О происшествии сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

1 августа под обстрел ВСУ попало село Чуровичи Климовского района. Люди не пострадали.

«В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил глава региона.