В школах Выгоничского района нашли опасные автобусы

Как сообщает прокуратура, автобусы не соответствуют требованиям безопасности по техническому состоянию: в них неисправны ремни безопасности, стеклоомыватели, не работает подсветка государственного номера, знак «Перевозка детей» не соответствует требованиям закона.

Губернатор Смоленской области сломал ногу во время игры в баскетбол Губернатор Смоленской области Алексей Островский проходит лечение в одной из больниц Смоленска из-за перелома правой ноги. Травму губернатор получил во время игры в баскетбол. Глава региона прошел черед две операции. Предстоит еще одна, самая сложная, операция. Об этом сообщили в ТАСС. “Губернатор получил сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков,

В Демидове огненная стихия уничтожила автомобиль Поздно вечером 30 августа в Демидове на улице Садовой произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Жительница одного из многоквартирных домов услышала громкий хлопок, который донёсся с улицы. Выглянув в окно, женщина увидела, что из гаража соседей идет густой дым. Она тут же позвонила по номеру «101». Огнеборцы прибыли буквально через

В Вязьме ночью сгорела отечественная легковушка Сегодня в шесть часов утра от жильцов многоквартирного дома на улице Спортивной в Вязьме сгорел автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Из-под капота автомобиля, припаркованного во дворе, пошёл дым. На место оперативно прибыли пожарные, пламя стремительно разгоралось в машине ВАЗ-2107. Личный состав пожарной охраны быстро справился с огнём, не позволив ему набрать

В Смоленске из огня спасли домашних животных Вечером 27 августа в Смоленске загорелась хозяйственная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяин одного из домов на 3-м Северном переулке в Смоленске занимался повседневными делами, а когда вышел на улицу увидел, что из его хозяйственной постройки идёт дым. Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и побежал туда. Внутри он увидел, что пламя

Семь смолян умерли от коронавирусных осложнений за минувшие сутки Семь жителей Смоленской области погибли от новой коронавирусной инфекции за сутки в Смоленской области. Таковы данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в России. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 477 смолян с начала пандемии. Число выздоровевших от COVID-19 продолжает расти — только за минувшие сутки 196 человек выписаны по выздоровлению. Всего с начала пандемии