В Брянске закрыли пансионат для пенсионеров за нарушения пожарной безопасности

Пансионат для пожилых людей в Брянске закрыли за более 60-ти нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства и МЧС проверили деятельность пансионата, который на коммерческой основе ухаживает за жителями преклонного возраста. Специалисты нашли более 60 нарушений пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть пансионат. Высшая инстанция иск удовлетворила.

19 постояльцев расселили в государственные учреждения социального обслуживания и к родственникам пока нарушения не устранят. На директора организации завели административное дело.