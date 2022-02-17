В Супонево сгорел жилой дом

Огонь потушили за час.

Информация о пожаре на улице Есенина в селе Супонево Брянского района поступила в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС в 9 часов 56 минут. На происшествие выехали четыре пожарных расчёта.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит кровля и третий этаж жилого дома, а также крыша гаража.

Огонь потушили меньше чем за час. Пострадавших нет. Причина пожара установят специалисты.