Брянский суд рассмотрит дело о мошенничестве на сельхозпредприятии

2026, 28 сентября 16:27

Брянский суд рассмотрит дело о мошенничестве на почти полмиллиона рублей на сельхозпредприятии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Унечский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Приговор выслушает 60-летняя бухгалтер сельскохозяйственного предприятия.

По версии следствия, с июля 2024 года по сентябрь 2025 года обвиняемая фиктивно трудоустроила в коммерческую организацию свою родственницу. Начисленную заработную плату фигурантка присвоила себе. Ущерб первысил 490 тысяч рублей.

Обвиняемая в ходе следствия признала вину и возместила ущерб.