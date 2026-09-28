Брянский суд рассмотрит дело о мошенничестве на почти полмиллиона рублей на сельхозпредприятии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Унечский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Приговор выслушает 60-летняя бухгалтер сельскохозяйственного предприятия.
По версии следствия, с июля 2024 года по сентябрь 2025 года обвиняемая фиктивно трудоустроила в коммерческую организацию свою родственницу. Начисленную заработную плату фигурантка присвоила себе. Ущерб первысил 490 тысяч рублей.
Обвиняемая в ходе следствия признала вину и возместила ущерб.