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Криминал

Суд отправил жителя Карачева в СИЗО за поджог знакомого

2026, 01 октября 12:46
Суд отправил жителя Карачева в СИЗО за поджог знакомого
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Суд отправил жителя Карачева в СИЗО за поджог знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 34-летнего жителя города Карачева. 

По версии следствия, вечером 26 сентября в садовом обществе «Мичуринец» фигурант поссорился со знакомым. Подозреваемый облил оппонента легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Потерпевший с ожогами тела и дыхательных путей был доставлен в больницу. Врачи оказали ему помощь. 

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.

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