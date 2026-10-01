Суд отправил жителя Карачева в СИЗО за поджог знакомого

2026, 01 октября 12:46

Суд отправил жителя Карачева в СИЗО за поджог знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 34-летнего жителя города Карачева.

По версии следствия, вечером 26 сентября в садовом обществе «Мичуринец» фигурант поссорился со знакомым. Подозреваемый облил оппонента легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Потерпевший с ожогами тела и дыхательных путей был доставлен в больницу. Врачи оказали ему помощь.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.