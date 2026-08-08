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Пожары

В Фокинском районе Брянска произошел пожар на складе с красками и маслами

2026, 08 августа 08:09
В Фокинском районе Брянска произошел пожар на складе с красками и маслами
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Пострадали четыре работника склада. 

 

В Фокинском районе Брянска 8 августа произошло возгорание в одноэтажном складском помещении на улице Олега Кошевого. Горели краски и масла для автомобилей. По предварительной информации, пострадали четыре работника склада. На месте работали более 50 сотрудников и 17 единиц техники, силы и средства наращивались. Позднее к тушению было привлечено около 80 сотрудников и 28 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар полностью ликвидирован, причина устанавливается дознавателями ведомства.

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