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Брянец Владимир Кожурин обучал военному делу бойцов в Йемене

2026, 25 сентября 12:23
Брянец Владимир Кожурин обучал военному делу бойцов в Йемене
Источник фото

В последние дни на Аравийском полуострове произошли важные для Ближнего Востока события. Движение «Ансаруллах», контролирующее значительную часть страны, взяло под контроль западное побережье Йемена, фактически установив контроль над Баб-эль-Мандебским проливом,через которую транспортируется нефть. 

Не по наслышке о военных на этих территориях знает подполковник-танкист Владимир Кожурин из Брянска. В середине 80-х годом он попал на службу в Йеменскую Арабскую Республику или капиталистический Северный Йемен. Владимиру досталась танковая бригада. Он с сослуживцами обучали местных бойцов теории и  практике, проводили учения на полигонах.

О соблюдении религиозных обрядов, отношениях с местным населением, не совсем «сухом законе» и других особенностях службы на Ближнем востоке Владимир Кожурин рассказал изданию «МК Брянск».

 

Фото: Из личного архива Владимира Кожурина

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