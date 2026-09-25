Брянец Владимир Кожурин обучал военному делу бойцов в Йемене

2026, 25 сентября 12:23

В последние дни на Аравийском полуострове произошли важные для Ближнего Востока события. Движение «Ансаруллах», контролирующее значительную часть страны, взяло под контроль западное побережье Йемена, фактически установив контроль над Баб-эль-Мандебским проливом,через которую транспортируется нефть.

Не по наслышке о военных на этих территориях знает подполковник-танкист Владимир Кожурин из Брянска. В середине 80-х годом он попал на службу в Йеменскую Арабскую Республику или капиталистический Северный Йемен. Владимиру досталась танковая бригада. Он с сослуживцами обучали местных бойцов теории и практике, проводили учения на полигонах.

О соблюдении религиозных обрядов, отношениях с местным населением, не совсем «сухом законе» и других особенностях службы на Ближнем востоке Владимир Кожурин рассказал изданию «МК Брянск».

Фото: Из личного архива Владимира Кожурина