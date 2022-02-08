Василий Гриб пропал в Новозыбкове

Мужчину ищут уже два месяца.

В Новозыбкове пропал 56-летний Василий Яковлевич Гриб. Местонахождение мужчины не известно с 5 декабря прошлого года. Он может находиться в любом населённом пункте Брянской области.

Приметы: нормального телосложения, глаза голубые, волосы русые. На теле множественные татуировки.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» 88007005452 или в полицию 02, 102.