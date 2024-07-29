65-летний мужчина пропал в Дятьковском районе

Волонтёры и полиция ищут 65-летнего мужчину, пропавшего в Дятьковском районе. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Дятьковском районе пропал житель посёлка Бытошь Николай Геннадьевич Стружков. 65-летний мужчина исчез ещё 10 июля.

Приметы пропавшего: рост 160 см. плотного телосложения, седые волосы. усы. Мужчина был одет в чёрные куртку, трико и сапоги, а также в зелёную футболку.

Сведения о пропавшем волонтёры просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.