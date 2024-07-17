57-летний мужчина пропал в Брянске

57-летнего мужчину ищут несколько недель в Брянске. Ориентировку распространили в брянском отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропал 57-летний Сергей Анатольевич Амелькин. О его местонахождении родные ничего не знают с 26 июня.

Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, волосы чёрные , карие глаза. Мужчина был одет в чёрная футболка в разноцветную крупную полоску, бежевые штаны, бежевые сандали.

Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам горячей линии отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.