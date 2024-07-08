Во Дворце единоборств Брянска отметили 80-летие области

Во Дворце единоборств Брянска прошло торжество в честь 80-летия области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Дворец единоборств имени Артема Осипенко в Брянске стал главной площадкой торжеств в честь 80-летия со дня образования региона. В фойе работали сразу несколько выставок: «Вышитая карта Брянской области», «Традиционный народный костюм Брянской области», «Трудовые династии Брянской области» и экспозиция изделий Дятьковского хрусталя.

Праздник на главной арене открыли заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова и Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Они вручили жителям области государственные награды. Губернатор региона Александр Богомаз также наградил земляков, внесших весомый вклад в развитие области.

«Сегодня Брянская область, как неотъемлемая часть нашей великой страны под руководством Президента Владимира Владимировича Путина — это достойный субъект Российской Федерации — с мощным производственным потенциалом, научным и кадровым капиталом, богатой культурой, историей и духовными традициями, современной инфраструктурой», — отметил Александр Богомаз.

Праздничное театрализованное представление показали лучшие творческие коллективы региона. В завершении торжества сводный хор исполнил песню «С чего начинается Родина».