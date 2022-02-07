Водитель маршрутки помог девочке со слабым сердцем в Брянске

Мама ребёнка хочет отблагодарить мужчину лично.

В Брянске водитель маршрутки №35 помог школьнице. О ситуации в соцсетях рассказала мама девочки. Ребёнок уехал на маршрутке не в том направлении.

«Девочка испугалась и ей стало плохо. Водитель не оставил её, успокоил, попросил позвонить маме, сообщить, где она и что случилось», — рассказала женщина.

Мужчина объяснил ребёнку, как доехать до дома, посадил в нужную маршрутку и вернул деньги.

«Буду признательна, если вы отпишитесь мне, хочу лично вас отблагодарить! Вы не просто не оставили чужого ребёнка, но и спасли её здоровье, а, возможно, и жизнь. У девочки слабое сердце и частые панические атаки», — отметила мама девочки.