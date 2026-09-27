Водитель ранен при ударе ВСУ по машине в Клинцовском районе

2026, 27 сентября 13:43

Водитель ранен при ударе ВСУ по машине в Клинцовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область вновь подвергалась атакам ВСУ. 14 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, ВСУ атаковали машину на автодороге Брянск Новозыбков около села Смотровая Буда Клинцовского района. Тяжёлые ранения получил водитель. Медики борются за его жизнь.