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Водитель ранен при ударе ВСУ по машине в Клинцовском районе

2026, 27 сентября 13:43
Водитель ранен при ударе ВСУ по машине в Клинцовском районе
Источник фото

Водитель ранен при ударе ВСУ по машине в Клинцовском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

За минувшие сутки Брянская область вновь подвергалась атакам ВСУ. 14 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, ВСУ атаковали машину на автодороге Брянск Новозыбков около села Смотровая Буда Клинцовского района. Тяжёлые ранения получил водитель. Медики борются за его жизнь.

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