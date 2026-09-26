Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области минувшей ночью

2026, 26 сентября 13:50
ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области минувшей ночью
Источник фото

ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области минувшей ночью. Об этом в свои соцсетях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

Минувшей ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области. В Унечском районе повреждены пути. Из-за этого было приостановлено движение двух грузовых поездов Брянск-Унеча и Злынка-Брянск и отменена электричка Унеча-Почеп. Также в пути задержались пассажирские поезда №85 Москва-Новозыбков и №489 Анапа-Минск.

«Поезд Москва-Новозыбков прибыл на станцию г. Почеп, организовано доставка пассажиров автобусами до мест следования. Поезд Анапа-Минск проследует объездным путем через Смоленскую область», — уточнил врио губернатора Егор Ковальчук.

Второе нападение произошло на железнодорожной станции в Клинцах. Повреждения получил стоящий на путях локомотив грузового поезда. Сотрудники оперативно потушили возгорание. Люди не пострадали.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Пять домов и телевизионная вышка повреждены в Брянской области при атаках ВСУ
26 сентября 14:58
Пять домов и телевизионная вышка повреждены в Брянской области при атаках ВСУ
Брянские тяжелоатлеты завоевали две медали на Кубке России
25 сентября 18:21
Брянские тяжелоатлеты завоевали две медали на Кубке России
Брянский суд лишил экс-полицейского купленного на взятки имущества
25 сентября 17:33
Брянский суд лишил экс-полицейского купленного на взятки имущества

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16620) брянск (7242) ДТП (2879) ГИБДД (2447) прокуратура (2195) уголовное дело (2140) Александр Богомаз (1998) суд (1812) авария (1734) мчс (1583) коронавирус (1272) дороги (1156)