ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области минувшей ночью. Об этом в свои соцсетях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Минувшей ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области. В Унечском районе повреждены пути. Из-за этого было приостановлено движение двух грузовых поездов Брянск-Унеча и Злынка-Брянск и отменена электричка Унеча-Почеп. Также в пути задержались пассажирские поезда №85 Москва-Новозыбков и №489 Анапа-Минск.
«Поезд Москва-Новозыбков прибыл на станцию г. Почеп, организовано доставка пассажиров автобусами до мест следования. Поезд Анапа-Минск проследует объездным путем через Смоленскую область», — уточнил врио губернатора Егор Ковальчук.
Второе нападение произошло на железнодорожной станции в Клинцах. Повреждения получил стоящий на путях локомотив грузового поезда. Сотрудники оперативно потушили возгорание. Люди не пострадали.