ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области минувшей ночью

2026, 26 сентября 13:50

ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области минувшей ночью. Об этом в свои соцсетях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Минувшей ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области. В Унечском районе повреждены пути. Из-за этого было приостановлено движение двух грузовых поездов Брянск-Унеча и Злынка-Брянск и отменена электричка Унеча-Почеп. Также в пути задержались пассажирские поезда №85 Москва-Новозыбков и №489 Анапа-Минск.

«Поезд Москва-Новозыбков прибыл на станцию г. Почеп, организовано доставка пассажиров автобусами до мест следования. Поезд Анапа-Минск проследует объездным путем через Смоленскую область», — уточнил врио губернатора Егор Ковальчук.

Второе нападение произошло на железнодорожной станции в Клинцах. Повреждения получил стоящий на путях локомотив грузового поезда. Сотрудники оперативно потушили возгорание. Люди не пострадали.