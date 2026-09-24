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Общество

Три поезда и девять электричек в Брянской области задержались из-за ветра

2026, 24 сентября 14:51
Три поезда и девять электричек в Брянской области задержались из-за ветра
Источник фото

Три поезда и девять электричек в Брянской области задержались из-за грозы с ветром. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.  

 

Из-за дождя с грозой и сильным порывистым ветром на участках Брянск – Орёл и Брянск – Новозыбков Московской железной дороги отключилось электроснабжение. Это повлияло на расписание поездов. В пути задержались три пассажирских состава и девять электричек. От графика они отстали на время от 22 минут до 2 часов 44 минут.

Железнодорожники устраняют последствия неблагоприятных погодных условий.

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