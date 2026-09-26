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Пять домов и телевизионная вышка повреждены в Брянской области при атаках ВСУ

2026, 26 сентября 14:58
Пять домов и телевизионная вышка повреждены в Брянской области при атаках ВСУ
Источник фото

Пять домов и телевизионная вышка повреждены в Брянской области при атаках ВСУ минувшей ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

Минувшей ночью ВСУ провёл массированную атаку по Брянской области. В Новозыбковском городском округе беспилотника повреждения получила телевизионная вышка.

В Брянске повреждены два частных дома, а также остекление и фасад многоквартирного дома.

В городе Фокино в многоэтажке выбило стекла и повредило фасад. Также повреждены четыре легковых автомобиля.

«В результате атаки еще одного беспилотника произошел пожар в пятиэтажном доме, пострадали 10 квартир. Люди целы. К тушению пожара от МЧС России привлекалось 22 человека и 6 единиц техники», — уточнил Егор Ковальчук.

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